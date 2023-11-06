"Петь дифирамбы Пушичу рано": Вирт оценил первые результаты нового тренера Шахтера

Известный украинский тренер Юрий Вирт высказался о новоиспеченном главном тренере Шахтера Марино Пушиче. Легендарный вратарь "горняков" не спешит разбрасываться комплиментами в адрес зарубежного специалиста.

Бывший голкипер донецкого Шахтера и национальной сборной Украины Юрий Вирт высказался о первых победах Марино Пушича с "горняками". По словам 49-летнего специалиста, делать какие-то выводы пока рано.

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Вирт: Игроки Шахтера стали играть смелее

"Петь дифирамбы Марино Пушичу рано. Мало времени еще провел босниец во главе Шахтера. Команда прошла в 1/2 финала Кубка Украины одолев Викторию, но, при всем уважении, команда из Сум, это не команда уровня Шахтера. Да, одолели еще и Динамо, однако и столичная команда сейчас слабо играет…", – сказал Вирт.

Также экснаставник Вереса отметил, заметил ли он какие-либо изменения в игре Шахтера с приходом Марино Пушича:

"Игроки стали лучше контролировать мяч и играть смелее. Качество коротких и средних пасов улучшилось при переходе из обороны в атаку. Больше так называемого вертикального футбола появилось",

– добавил Вирт.

В среду, 7 ноября, Шахтер в матче 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов сыграет в немецком Гамбурге против Барселоны. Начало матча запланировано на 19:45 по Киеву.