Украина впервые за 8 лет завоевала медаль ЧМ по фигурному катанию: яркое видео

В канадском Калгари в самом разгаре программа юниорского чемпионата мира-2023 по фигурному катанию. Украина открыла счет наград после соревнований в спортивном танце.

Украина в этом виде программы была представлена 16-летней Виолеттой Серовой и 19-летним Иваном Хобтой. Именно эта молодая пара принесла нашей стране первую за 23 года награду в этой дисциплине на ЧМ. 24 канал.

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Историческая награда для украинского фигурного катания

В последний раз такое достижение украинским фигуристам удавалось еще на чемпионате мира в 2000 году, когда Алена Савченко и Станислав Морозов стали чемпионами мира, а Юлия Обертас и Дмитрий Паламарчук завоевали "серебро".

Кроме того, эта "бронза" Хобты и Серовой стала для Украины первой за 8 лет на чемпионатах мира по фигурному катанию. Ранее в 2015 году пара Александры Назаровой и Максима Никитина получили "бронзу" в танцах на льду.

Дуэт Назаровой и Никитина неожиданно окончил карьеру в августе 2022 года. Перед этим эта пара смогла выбраться из Харькова, который враг продолжает обстреливать, и добраться до французского Монпелье, где состоялся ЧМ по фигурному катанию. На том первенстве Назарова и Никитин, которые фактически выступили без подготовки, своим выступлением сорвали безумные овации болельщиков.

За свое выступление украинский дуэт получил 159,39 балла. Победителями в этой дисциплине стала американская пара Софии Барам и Даниэля Тюменцева.

Призеры соревнований ЮЧМ по спортивному танцу

1. София Барам / Даниэль Тюменцев (США) – 183,47 балла

2. Анастасия Голубева / Гектор Джотопулос Мур (Австралия) – 170,36 балла

3. Виолетта Серова / Иван Хобта (Украина) – 159,39 балла.

К слову, до этого Серова и Хобта стали четвертыми в короткой программе на юниорском ЧМ-2023 в Канаде. Украинская пара получила за свое выступление 58,47 балла.

Видео выступления Серовой и Хобты на ЮЧС-2023 в спортивном танце