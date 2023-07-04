5-кратная чемпионка Уимблдона не пожала руку судье после поражения от Свитолиной: видео момента

В первом круге Уимблдона жребий построил нашу Элину Свитолину с 5-кратной чемпионкой турнира Винус Уильямс. 43-летняя американка осталась недовольна судейством.

Украинская теннисистка в двух сетах одержала очередную победу над Винус Уильямс – 4:6 и 3:6. Это уже четвертая победа Элины Свитолиной над старшей из сестер Уильямс.

Подробнее об игре Элина Свитолина одолела легендарную 5-кратную победительницу Уимблдона на старте турнира

Возмутилась решением судьи

Американка не смогла выложиться в этом матче на все сто. Помешала травма ноги, которая сковывала движения Винус на корте.

В последнем розыгрыше мяч предательски для Винус попал прямо перед ней в линию. Уильямс было почти невозможно отразить этот удар перед собой. На повторе было ясно видно, что мяч не вылетел в аут, а половиной попал в линию.

Этот момент стал победным для Свитолиной, которая тоже была не в восторге от такой своей победы. Элина выглядела немного растерянной, когда шла к сетке, пожать руку Уильямс, которая иронической улыбкой встретила решение судьи.

Свитолина явно не получила лучшего удовольствия от этой игры, учитывая травму соперницы.

Уильямс-старша не стала давить руку рефери на вышке после матча. Американка гордо покинула корт, поблагодарив зрителей за поддержку.

Винус Уильямс не пожала руку судьи: смотрите видео

Легендарному Винус Уильямс вылетела уже в первом круге Уимблдона-2023. Элина Свитолина в следующем раунде сыграет против очень неудобной соперницы из Бельгии – Элизе Мертенс. Оппонента занимает 28 позицию в рейтинге WTA.

В очных противостояниях теннисистки провели уже 5 матчей, в которых украинка трижды праздновала победу при 2-х поражениях. Последний раз играли в 2021-м, когда бельгийка обыграла Элину 2:1 (6:3, 5:7, 10:6).

В первый соревновательный день Уимблдона-2023 победу одержала еще одна украинка Леся Цуренко, обыгравшая американку Клер Лю – 6:3, 3:6, 6:4. Катерина Байндль проиграла представительницы Канады Лейли Фернандес - 4:6, 6:4, 4:6. 4 июля на лондонский корт выйдут две другие украинки – Марта Костюк и Ангелин Калинина.