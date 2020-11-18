Погиб известный пилот реактивного ранца Винс Реффет
В Дубае погиб французский спортсмен-экстремал Винс Реффет. Француз, прославившийся своими полетами с реактивным ранцем, погиб во время тренировки.
О гибели Винса Реффета сообщает агентство AFP со ссылкой на пресс-секретаря команды Jetman Dubai Абдулла Бинхабтура.
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Он был талантливым спортсменом и очень любимым и уважаемым членом нашей команды. Наши мысли и молитвы обращены к его семье и всем, кто знал и работал с ним,
– заявил Бинхабтур.
Бинхабтур сообщил, что трагедия произошла на базе Jetman в пустыне близ города. Детали гибели Реффета расследуются.
Также информацию подтвердила команда Jetman на своем сайте. Сообщается, что Реффет умер утром 17 ноября.
В команде заявили, что тесно сотрудничают со всеми соответствующими органами по расследованию гибели экстремала.
Что известно о Реффете
Французскому экстремалу, который умер на 36-году жизни, принадлежат несколько уникальных рекордов.
- В 2014 году Реффет с Фредом Фугеном прыгнули с самого высокого здания в мире – 828-метрового небоскреба "Бурдж Халифа" в Дубае. Реффет и Фуген установили мировой рекорд – стали первыми, кто прыгнул с верхушки небоскреба.
Смотрите видео прыжка с небоскреба
Особую популярность Реффет получил благодаря полетам на своем реактивном ранце.
- В 2020 году он установил рекорд высоты полета в 1828,8 метра на реактивном ранце.
В костюме из углеволокна француз развил скорость 240 километров в час, достигая 100 метров за 8 секунд и 1000 метров за 30 секунд. Из-за этого поклонники экстремала прозвали его "летающим человеком".
- В послужном списке Реффета есть полет над Дубаем, во время которого он сопровождал крупнейший коммерческий авиалайнер в мире Airbus A380.
Смотрите видео как Реффет сопровождал самолет
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