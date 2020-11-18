В Дубае погиб французский спортсмен-экстремал Винс Реффет. Француз, прославившийся своими полетами с реактивным ранцем, погиб во время тренировки.

О гибели Винса Реффета сообщает агентство AFP со ссылкой на пресс-секретаря команды Jetman Dubai Абдулла Бинхабтура.

Стоящее ВMW представила первый в мире электрический летательный костюм: мощное видео

Он был талантливым спортсменом и очень любимым и уважаемым членом нашей команды. Наши мысли и молитвы обращены к его семье и всем, кто знал и работал с ним,

– заявил Бинхабтур.

Бинхабтур сообщил, что трагедия произошла на базе Jetman в пустыне близ города. Детали гибели Реффета расследуются.

Также информацию подтвердила команда Jetman на своем сайте. Сообщается, что Реффет умер утром 17 ноября.

В команде заявили, что тесно сотрудничают со всеми соответствующими органами по расследованию гибели экстремала.

Что известно о Реффете

Французскому экстремалу, который умер на 36-году жизни, принадлежат несколько уникальных рекордов.

В 2014 году Реффет с Фредом Фугеном прыгнули с самого высокого здания в мире – 828-метрового небоскреба "Бурдж Халифа" в Дубае. Реффет и Фуген установили мировой рекорд – стали первыми, кто прыгнул с верхушки небоскреба.

Смотрите видео прыжка с небоскреба

Особую популярность Реффет получил благодаря полетам на своем реактивном ранце.

В 2020 году он установил рекорд высоты полета в 1828,8 метра на реактивном ранце.

В костюме из углеволокна француз развил скорость 240 километров в час, достигая 100 метров за 8 секунд и 1000 метров за 30 секунд. Из-за этого поклонники экстремала прозвали его "летающим человеком".

В послужном списке Реффета есть полет над Дубаем, во время которого он сопровождал крупнейший коммерческий авиалайнер в мире Airbus A380.

Смотрите видео как Реффет сопровождал самолет