Загинув відомий пілот реактивного ранця Вінс Реффет
У Дубаї загинув французький спортсмен-екстремал Вінс Реффет. Француз, що прославився своїми польотами з реактивним ранцем, загинув під час тренування.
Про загибель Вінса Реффета повідомляє агентством AFP з посиланням на прессекретаря команди Jetman Dubai Абдулла Бінхабтура.
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Він був талановитим спортсменом і дуже улюбленим і шанованим членом нашої команди. Наші думки і молитви звернені до його сім'ї і всіх, хто знав і працював з ним,
– заявив Бінхабтур.
Бінхабтур повідомив, що трагедія сталася на базі Jetman у пустелі поблизу міста. Деталі загибелі Реффета розслідується.
Також інформацію підтвердила команда Jetman на своєму сайті. Повідомляється, що Реффет помер вранці 17 листопада.
У команді заявили, що тісно співпрацюють з усіма відповідними органами щодо розслідування загибелі екстремала.
Що відомо про Реффета
Французькому екстремалу, який помер на 36-році життя, належать декілька унікальних рекордів.
- У 2014 році Реффет з Фредом Фугеном стрибнули з найвищої будівлі світу – 828-метрового хмарочоса "Бурдж Халіфа" в Дубаї. Реффет і Фуген встановили світовий рекорд стали першими, хто стрибнув з верхівки хмарочоса.
Дивіться відео стрибку з хмарочоса
Особливу популярність Реффет здобув завдяки польотам на своєму реактивному ранці.
- У 2020 році він встановив рекорд висоти польоту у 1828,8 метра на реактивному ранці.
У костюмі з вуглеволокна француз розвинув швидкість 240 кілометрів на годину, досягаючи 100 метрів за 8 секунд і 1000 метрів за 30 секунд. Через це шанувальники екстремала прозвали його "літаючою людиною".
- У послужному списку Реффета є політ над Дубаєм, під час якого він супроводжував найбільший комерційний авіалайнер у світі Airbus A380.
Дивіться відео як Реффет супроводжував літак
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