У Дубаї загинув французький спортсмен-екстремал Вінс Реффет. Француз, що прославився своїми польотами з реактивним ранцем, загинув під час тренування.

Про загибель Вінса Реффета повідомляє агентством AFP з посиланням на прессекретаря команди Jetman Dubai Абдулла Бінхабтура.

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Він був талановитим спортсменом і дуже улюбленим і шанованим членом нашої команди. Наші думки і молитви звернені до його сім'ї і всіх, хто знав і працював з ним,

– заявив Бінхабтур.

Бінхабтур повідомив, що трагедія сталася на базі Jetman у пустелі поблизу міста. Деталі загибелі Реффета розслідується.

Також інформацію підтвердила команда Jetman на своєму сайті. Повідомляється, що Реффет помер вранці 17 листопада.

У команді заявили, що тісно співпрацюють з усіма відповідними органами щодо розслідування загибелі екстремала.

Що відомо про Реффета

Французькому екстремалу, який помер на 36-році життя, належать декілька унікальних рекордів.

У 2014 році Реффет з Фредом Фугеном стрибнули з найвищої будівлі світу – 828-метрового хмарочоса "Бурдж Халіфа" в Дубаї. Реффет і Фуген встановили світовий рекорд стали першими, хто стрибнув з верхівки хмарочоса.

Дивіться відео стрибку з хмарочоса

Особливу популярність Реффет здобув завдяки польотам на своєму реактивному ранці.

У 2020 році він встановив рекорд висоти польоту у 1828,8 метра на реактивному ранці.

У костюмі з вуглеволокна француз розвинув швидкість 240 кілометрів на годину, досягаючи 100 метрів за 8 секунд і 1000 метрів за 30 секунд. Через це шанувальники екстремала прозвали його "літаючою людиною".

У послужному списку Реффета є політ над Дубаєм, під час якого він супроводжував найбільший комерційний авіалайнер у світі Airbus A380.

Дивіться відео як Реффет супроводжував літак