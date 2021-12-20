Виновны после вспышки COVID-19: УЕФА присудила Тоттенхэму техническое поражение за игру с Ренном

Из-за вспышки коронавируса матч Лиги конференции Тоттенхэм – Ренн не состоялся. УЕФА вынесла вердикт не в пользу английского клуба.

Жесткое решение

Этот поединок должен был стать последним для клубов в групповом раунде Лиги конференций. Но из-за вспышки коронавируса игроки не вышли на футбольное поле.

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Сначала поединок могли провести, ведь в расположении Тоттенхэма было требуемоек количество игроков для матча. Впоследствии стало известно, что матч перенесли, но новую дату никто не сказал.

Теперь же вынесли окончательный вердикт, который вовсе не в пользу "шпор". В УЕФА считают, что матч не состоялся по вине Тоттенхэма, ведь именно в команде Антонио Конте были подтверждены положительные тесты.

Английскому клубу было присуждено техническое поражение со счетом 0:3.

Отметим, что 19 декабря Тоттенхэм провел домашний матч АПЛ против Ливерпуля. Встреча против "мерсисайдцев" завершилась результативной ничьей 2:2.

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