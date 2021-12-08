8 инфицированных футболистов

В четверг, 9 декабря, Тоттенхэм сыграет матч Лиги конференций против французского Ренн. Перед игрой Конте провел традиционную пресс-конференцию. Но из-за вспышки коронавируса в команде он был вынужден провести ее онлайн.

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Конте пожаловался, что в команде уже зафиксировано 8 случаев заражения коронавирусом среди футболистов и пять случаев среди работников клуба. Имена зараженных не называются.

Он также отметил, что проблема в том, что у клуба много контактов с людьми, а впоследствии оказывается, что у них положительный тест на коронавирус. Да, в понедельник, 6 декабря, в клубе было всего пять инфицированных футболистов и один работник. После этого все прошли ПЦР-тестирование.

УЕФА пока не намерена переносить матч Тоттенхэм – Ренн из-за вспышки коронавируса. Ведь у английской команды достаточное количество игроков на этот матч.

ESPN сообщает, что руководство клуба будет просить о переносе следующего матча в АПЛ в воскресенье, 12 декабря. Тогда "шпоры" должны сыграть против Брайтона.