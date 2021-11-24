Виновен в вымогательстве: экс-форварда сборной Италии приговорили к тюрьме

Бывший игрок Ювентуса, Палермо и сборной Италии Фабрицио Микколи ближайшие несколько лет проведет за решеткой. Суд вынес окончательный приговор футболисту.

Осужден за вымогательство

Суд установил, что экс-футболист виновен в вымогательстве, усиленном мафиозными методами, применяемыми Мауро Лауричелле, который за свои действия получил 7 лет лишения свободы.

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Просьба заместителя генерального прокурора Фульвио Бальди отклонить апелляцию Микколи была удовлетворена. Никаких альтернатив заключения для итальянца не предусмотрено.

Эпизод с вымогательством

В 2010-том году бывший форвард сборной Италии обратился к Мауро Лауричелле, сына мафиозного босса, чтобы тот помог ему взыскать долг в 12 тысяч евро.

Мужчина помог вернуть средства футболисту, однако сделал это с помощью жестоких методов. Лауричелле за свои действия получил 7 лет лишения свободы.