Засуджений за вимагання

Суд встановив, що ексфутболіст винен у вимаганні, посиленому мафіозними методами, застосовуваними Мауро Лаурічелле, який за свої дії отримав 7 років позбавлення волі.

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Прохання заступника генерального прокурора Фульвіо Бальді відхилити апеляцію Мікколі було задоволене. Жодних альтернатив ув'язнення для італійця не передбачено.

Епізод зі здирництвом

У 2010-тому році колишній форвард збірної Італії звернувся до Мауро Лаурікелле, сина мафіозного боса, щоб той допоміг йому стягнути борг в 12 тисяч євро.

Чоловік допоміг повернути кошти футболісту, проте зробив це за допомогою жорстоких методів. Лаурікелле за свої дії отримав 7 років позбавлення волі.