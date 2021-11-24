Засуджений за вимагання
Суд встановив, що ексфутболіст винен у вимаганні, посиленому мафіозними методами, застосовуваними Мауро Лаурічелле, який за свої дії отримав 7 років позбавлення волі.
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Прохання заступника генерального прокурора Фульвіо Бальді відхилити апеляцію Мікколі було задоволене. Жодних альтернатив ув'язнення для італійця не передбачено.
Епізод зі здирництвом
У 2010-тому році колишній форвард збірної Італії звернувся до Мауро Лаурікелле, сина мафіозного боса, щоб той допоміг йому стягнути борг в 12 тисяч євро.
Чоловік допоміг повернути кошти футболісту, проте зробив це за допомогою жорстоких методів. Лаурікелле за свої дії отримав 7 років позбавлення волі.
- Футбольна кар'єра Мікколі тривала з 1996-го по 2015-й роки. Останнім клубом форварда була Біркіркара.
- За збірну Італії Мауро провів 10 матчів, де забив 2 м'ячі.