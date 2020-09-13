Одди Аттар, который является менеджером ирландского бойца Конора МакГрегора, которого задержала полиция по подозрению в попытке изнасилования. Он опроверг все обвинения.

По словам менеджера, представители СМИ просто хотят заработать популярность. Его слова процитировало издание MMA Fighting.

Вот так: Конора МакГрегора задержала полиция по подозрению в попытке изнасилования

Опровержение слухов

Он взбешен такими безосновательными обвинениями в сторону его подопечного. Менеджер отметил, что боец ​​не будет мишенью для тех, кто хочет писать громкие заголовки или получить гонорар.

Адвокат ирландца Эммануэль Рамон также назвал такие обвинения оскорбительными и сообщил, что Конор был выпущен на свободу без предъявленных обвинений.

Ранее сообщалось, что бойца взяли под стражу за непристойное поведение. Жалоба о попытке изнасилования против МакГрегора поступила в полицию 10 сентября. Каких-либо деталей инцидента о возможном преступлении нет. Известно, что спортсмен находился на отдыхе вместе с женой.

Карьера Конора МакГрегора