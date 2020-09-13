Виновен ли МакГрегор, которого подозревают в попытке изнасилования: ответ менеджера
Одди Аттар, который является менеджером ирландского бойца Конора МакГрегора, которого задержала полиция по подозрению в попытке изнасилования. Он опроверг все обвинения.
По словам менеджера, представители СМИ просто хотят заработать популярность. Его слова процитировало издание MMA Fighting.
Вот так: Конора МакГрегора задержала полиция по подозрению в попытке изнасилования
Опровержение слухов
Он взбешен такими безосновательными обвинениями в сторону его подопечного. Менеджер отметил, что боец не будет мишенью для тех, кто хочет писать громкие заголовки или получить гонорар.
Адвокат ирландца Эммануэль Рамон также назвал такие обвинения оскорбительными и сообщил, что Конор был выпущен на свободу без предъявленных обвинений.
Ранее сообщалось, что бойца взяли под стражу за непристойное поведение. Жалоба о попытке изнасилования против МакГрегора поступила в полицию 10 сентября. Каких-либо деталей инцидента о возможном преступлении нет. Известно, что спортсмен находился на отдыхе вместе с женой.
Карьера Конора МакГрегора
- Дебют Конора в ММА состоялся 9 марта 2008 года, победив Гарри Морриса техническим нокаутом в третьем раунде.
- Дебют в UFC МакГрегор также завершил техническим нокаутом против Маркуса Бримейджа.
- В марте 2019 года спортсмен сообщил о решении уйти из MMA. На время сообщения ирландец получил титулы чемпиона UFC в полулегком и легком весе.
- В общем провел 26 боев, где получил 22 победы и 4 раза потерпел поражение.
- Обладатель премии "Лучший нокаут вечера" (один раз) против Маркуса Бримейджа. Обладатель премии "Выступление вечера" (пять раз).