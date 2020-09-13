Одді Аттар, який є менеджером ірландського бійця Конора МакГрегора, якого затримала поліція за підозрою в спробі зґвалтування. Він спростував усі звинувачення.

За словами менеджера, представники ЗМІ просто хочуть заробити популярність. Його слова процитувало видання MMA Fighting.

Оце так: Конора МакГрегора затримала поліція за підозрою в спробі зґвалтування

Спростування чуток

Він розлючений такими безпідставними звинуваченнями у сторону його підопічного. Менеджер наголосив, що боєць не буде мішенню для тих, хто хоче писати гучні заголовки або ж отримати гонорар.

Адвокат ірландця Еммануель Рамон також назвав такі звинувачення образливими і повідомив, що Конор був випущений на волю без пред'явлених звинувачень.

Раніше повідомлялось, що бійця взяли під варту через непристойну поведінку. Скарга про спробу зґвалтування проти МакГрегора надійшла до поліції 10 вересня. Будь-яких деталей інциденту про можливий злочин немає. Відомо, що спортсмен перебував на відпочинку разом із дружиною.

Кар'єра Конора МакГрегора