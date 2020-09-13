Чи винен МакГрегор, якого запідозрюють у спробі зґвалтування: відповідь менеджера
Одді Аттар, який є менеджером ірландського бійця Конора МакГрегора, якого затримала поліція за підозрою в спробі зґвалтування. Він спростував усі звинувачення.
За словами менеджера, представники ЗМІ просто хочуть заробити популярність. Його слова процитувало видання MMA Fighting.
Оце так: Конора МакГрегора затримала поліція за підозрою в спробі зґвалтування
Спростування чуток
Він розлючений такими безпідставними звинуваченнями у сторону його підопічного. Менеджер наголосив, що боєць не буде мішенню для тих, хто хоче писати гучні заголовки або ж отримати гонорар.
Адвокат ірландця Еммануель Рамон також назвав такі звинувачення образливими і повідомив, що Конор був випущений на волю без пред'явлених звинувачень.
Раніше повідомлялось, що бійця взяли під варту через непристойну поведінку. Скарга про спробу зґвалтування проти МакГрегора надійшла до поліції 10 вересня. Будь-яких деталей інциденту про можливий злочин немає. Відомо, що спортсмен перебував на відпочинку разом із дружиною.
Кар'єра Конора МакГрегора
- Дебют Конора в ММА відбувся 9 березня 2008 року, перемігши Гарі Морріса технічним нокаутом у третьому раунді.
- Дебют в UFC МакГрегор також завершив технічним нокаутом проти Маркуса Брімейджа.
- У березні 2019 року спортсмен повідомив про рішення піти з MMA. На час повідомлення ірландець здобув титули чемпіона UFC в напівлегкій та легкій вазі.
- Загалом провів 26 боїв, де здобув 22 перемоги та 4 рази зазнав поразки.
- Володар премії "Найкращий нокаут вечора" (один раз) проти Маркуса Брімейджа. Володар премії "Виступ вечора" (п'ять разів).