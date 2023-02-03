Футболист МанСити мог перейти в Реал, но помешал юный игрок Шахтера

Защитник Манчестер Сити Жоау Канселу неожиданно перешел в Баварию в аренду. Хотя мог оказаться в Реале. Но помешал игрок Шахтера.

В последний день трансферного окна Жоау Канселу перешел в аренду в Баварию. Соглашение рассчитано до конца сезона, после чего немецкий клуб будет вправе выкупить его контракт за 70 миллионов евро.

Достойно внимания Бывший футболист Шахтера и Мариуполя живет в лагере для беженцев в Бельгии

Правда, вместо Германии, Канселу мог оказаться в одном из клубов Испании. Эту информацию подтвердил инсайдер Фабрицио Романо. По его данным, услуги защитника предложили Реалу и Барселоне. Однако эти клубы отказались от возможности арендовать его.

Барселона отказалась из-за того, что у игрока достаточно большая зарплата, и у клуба не было свободных средств на это.

Реал решил не подписывать новичков в январе 2023 года, кроме 16-летнего Эндрика. Еще одной причиной было то, что "сливочные" довольны своим составом, в том числе и относительно позиции правого защитника. В мадридском клубе убеждены, что у них есть топовый игрок на эту позицию и на будущее – это Винисиус Тобиас. Это 18-летний бразилец, выступающий за молодежную команду Реала. Но права на него принадлежат донецкому Шахтеру.

Винисиус Тобиас стал игроком Шахтера в январе 2022 года. Он прошел с командой сборы, но за "горняков" в официальных матчах так и не дебютировал. 1 апреля 2022 года игрок перешел в аренду в Реал до конца сезона 2022/2023. По условиям соглашения, у мадридского клуба также опция выкупа футболиста.

Так что получив отпор в Реале, Жоау Канселу согласился перейти в Баварию.