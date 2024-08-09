Потеряла медаль: экс-соперница Ливач закончила карьеру после дисквалификации на Олимпиаде

Немалое количество борцов и борчих оставили свои борцовки на олимпийском ковре в Париже. Среди них Винеш Пхогат из Индии.

8 августа 29-летняя спортсменка объявила об окончании профессиональной карьеры. К сожалению, индийская борчиха попрощалась со спортом не на мажорной ноте, хотя имела все шансы это сделать.

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Прощальная Олимпиада

Винеш Пхогат заявила, что у нее больше нет сил, чтобы продолжать карьеру.

У меня больше нет сил. До свидания, борьба 2001 – 2024. Я всегда буду в долгу перед вами всеми,

– написала Винеш Пхогат.

Отметим, что индийская борчиха вышла в финал Олимпийских игр-2024 в весе до 50 килограммов. В рамках четвертьфинала Пхогат победила украинку Оксану Ливач 7:5. Однако ее выход в финал подарил нашей борчихе еще один шанс.

Однако после этого появилась информация, что Винеш получила дисквалификацию с соревнований. Пхогат не уложилась в вес. Поэтому Ливач избежала утешительных схваток, а сразу боролась за "бронзу". К сожалению, украинка без шансов уступила японке Юи Сусаки 0:10.

Пхогат имела возможность получить свою дебютную медаль Олимпиады и уже гарантировала себе как минимум "серебро" Парижа, но сама упустила свой шанс. Для Винеш эти Игры стали третьими и последними в карьере.