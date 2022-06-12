Он сыграл на уровне, – Малиновский рассказал, как помог Караваеву забить гол
Источник:"Футбол NEWS"
В другом матче Лиги наций-2022/2023 сборная Украины победила Армению. Украинцы забили соперникам три гола.
Малиновский: Следующая встреча будет важной
Руслан Малиновский открыл счет на 61-й минуте матча. Ассист на полузащитника сделал правый защитник Александр Караваев.
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А второй гол уже забил Караваев. Малиновский рассказал о наставлениях и советах Олксандру.
"Тактично соперник в обороне очень неплохо играет. Насыщают, а при открытом мяче отскакивают назад хорошо. Было трудно забить. То, что я Саше Караваеву говорил уже три игры – катить под себя. Он первый раз покатил и мы забили мяч.
Полагаю, когда был счет 1:0, игра была еще открыта. Но при 2:0 Армении было тяжело возвратиться. Караваев провел на уровне игру, поздравляю его. Важно восстановиться, следующая встреча будет важной", – сказал Малиновский.
Также Руслан прокомментировал окончание карьеры Андрея Пятова.
Когда-то было такое поколение, что молодым футболистам было очень тяжело. Если бы в мое время было больше таких, как Андрей Пятов, возможно, я и раньше смог бы заиграть на высоком уровне. Он всегда поддерживает, помогает. Настоящий капитан, легенда украинского футбола. Для каждого сыграть 100 матчей за сборную – большая гордость,
– подчеркнул полузащитник.
Андрей Пятов сыграл в последнем матче за "сине-желтых"
- Перед началом матча против Армении голкипер сообщил, что сыграет последний матч в футболке "сине-желтых".
- После финального свистка все игроки подошли к Пятову, чтобы поблагодарить его за выступления в главной команде страны.
- Пятов прокомментировал завершение своей карьеры в сборной Украины. Он подчеркнул, что о таком прощании с командой можно только мечтать.
- В следующем матче "сине-желтые" сыграют против Ирландии. Пятов будет наблюдать эту игру уже у экрана телевизора.
- Легендарный голкипер с рекордом закончил карьеру в сборной – 47 "сухих" матчей в 102 сыгранных поединках.