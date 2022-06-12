Он сыграл на уровне, – Малиновский рассказал, как помог Караваеву забить гол

В другом матче Лиги наций-2022/2023 сборная Украины победила Армению. Украинцы забили соперникам три гола.

Малиновский: Следующая встреча будет важной

Руслан Малиновский открыл счет на 61-й минуте матча. Ассист на полузащитника сделал правый защитник Александр Караваев.

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А второй гол уже забил Караваев. Малиновский рассказал о наставлениях и советах Олксандру.

"Тактично соперник в обороне очень неплохо играет. Насыщают, а при открытом мяче отскакивают назад хорошо. Было трудно забить. То, что я Саше Караваеву говорил уже три игры – катить под себя. Он первый раз покатил и мы забили мяч.

Полагаю, когда был счет 1:0, игра была еще открыта. Но при 2:0 Армении было тяжело возвратиться. Караваев провел на уровне игру, поздравляю его. Важно восстановиться, следующая встреча будет важной", – сказал Малиновский.

Также Руслан прокомментировал окончание карьеры Андрея Пятова.

Когда-то было такое поколение, что молодым футболистам было очень тяжело. Если бы в мое время было больше таких, как Андрей Пятов, возможно, я и раньше смог бы заиграть на высоком уровне. Он всегда поддерживает, помогает. Настоящий капитан, легенда украинского футбола. Для каждого сыграть 100 матчей за сборную – большая гордость,

– подчеркнул полузащитник.

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