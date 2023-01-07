Шанс для Барселоны: Реал неожиданно уступил Вильярреалу в "гандбольном" матче – видео голов

Подопечные Карло Анчелотти не смогли справиться с амбициозной командой Кике Сетьена. Это уже второе поражение "бланкос" в чемпионате, позволяющее их принципиальному сопернику Барселоне выйти в единоличные лидеры.

В чемпионате Испании продолжается 16-й тур Ла Лиги. В центральном поединке субботы мадридский Реал уехал в гости в Вильярреал, пишет 24 канал.

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В прошлом туре подопечные Анчелотти смогли догнать Барселону на первом месте. В запасе на матч с "желтой субмариной" остался украинец Андрей Лунин.

Кроме того, в основу команды не попал ни один испанец, что произошло впервые в истории клуба. В итоге это сыграло не на руку мадридцам, которые ни по результату, ни по игре не обыграли Вильярреал.

Ошибка Менди и парад "гандболистов"

Подопечные Сетьена были более острыми и первыми открыли счет в начале второго тайма. После обрезки Менди Вильярреал выбежал в контратаку и вывел Пино в ударную позицию. Иереми рикошетом от Алабы направил мяч в ворота.

Реалу удалось сравнять счет на 60-й минуте, когда в своей площадке рукой сыграл Альбиоль. Бензема без шансов выполнил приговор, забив свой восьмой гол в чемпионате. Впрочем, празднование мадридцев не продолжалось долго.

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Всего через три минуты гостей подставил Алаба, который также рукой остановил пас от Фойта в штрафной. На этот раз Жерар Морено развел Куртуа и снаряд по разным углам.

Реал отдает поул-позишн Барселоне.

Мадридцы бросились отыгрываться, но в итоге едва не пропустили третий. Куртуа побежал в чужую площадку в компенсированное время и Данжума поймал его на контратаке. Однако удар голландца метров с 45 по пустым воротам оказался неточным.

Однако это не помешало Вильярреалу отпраздновать заслуженную победу, позволившую ему подняться на пятую строчку. Реал же остается вторым на равных по баллам с Барселоной. Впрочем, уже в воскресенье каталонцы могут единолично возглавить таблицу, если не проиграют Атлетико.

Видеообзор матча Вильярреал – Реал: