У чемпіонаті Іспанії продовжується 16 тур Ла Ліги. У центральному поєдинку суботи мадридський Реал поїхав в гості до Вільярреала, пише 24 канал.

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У минулому турі підопічні Анчелотті змогли наздогнати Барселону на першому місці. У запасі на матч з "жовтою субмариною" залишився українець Андрій Лунін.

Крім того, до основи команди не потрапив жоден іспанець, що сталося вперше в історії клубу. В підсумку це зіграло не на руку мадридцям, які ані по результату, ані по грі не переграли Вільярреал.

Помилка Менді та парад "гандболістів"

Підопічні Сетьєна були гостріші і першими відкрили рахунок на початку другого тайму. Після обрізки Менді Вільярреал вибіг у контратаку та вивів Піно на ударну позицію. Єремі рикошетом від Алаби направив м'яч у ворота.

Реалу вдалось зрівняти рахунок на 60 хвилині, коли у своєму майданчику рукою зіграв Альбіоль. Бензема без шансів виконав вирок, забившив свій восьмий гол у чемпіонаті. Втім святкування мадридців не продовжувалось довго.

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Всього за три хвилини гостей підставив Алаба, який також рукою зупинив пас від Фойта у карному майданчику. Цього разу Жерар Морено розвів Куртуа та снаряд по різних кутах.

Реал віддає поул-позишн Барселоні

Мадридці кинулись відіграватись, але в підсумку ледь не пропустили третій. Куртуа побіг у чужий майданчик у компенсований час і Данжума спіймав його на контратаці. Проте удар голандця метрів з 45-ти по порожніх воротах виявився неточним.

Однак це не завадило Вільярреалу відсвяткувати заслужену перемогу, яка дозволила йому піднятися на п'яту сходинку. Реал же залишається другим на рівних по балам з Барселоною. Втім вже у неділю каталонці можуть одноосібно очолити таблицю, якщо не програють Атлетіко.

Відеоогляд матчу Вільярреал – Реал: