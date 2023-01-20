По-настоящему королевский камбек: Реал выбил Вильярреал из Кубка Короля – видеообзор

В четверг, 19 января, Реал сыграл на поле Вильярреала в рамках 1/8 финала Кубка Короля. Команды устроили голевую перестрелку, едва не закончившуюся провалом "сливочных"

Вильярреал – Реал 2:3

Голы: Капу, 4, Чуквуэзе, 42 – Винисиус, 57, Милитао, 69, Себальос, 86

Уже на старте матча хозяевам удалось шокировать "Королевский клуб" быстрым голом. На 4-й минуте Капу мощным ударом поразил дальний угол ворот Реала после трудового ассиста от Морено – 1:0. 24 канал.

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Реал ответил ударом выше ворот от находившегося в неплохой позиции Вальверде. Хозяева ответили той же монетой.

Бензема классно вывел Менди на удар, но тот пробил прямо по центру ворот в руки голкипера.

Вильярреал полностью обыграл "сливочных" в первом тайме. Подопечные Анчелотти отличались лишь единичными и стремительными выходами в атаку.

Однако в первой 45-минутке забивали исключительно хозяева футбольного поля. "Желтая субмарина" забила еще и гол в раздевалку. На 42-й минуте Чуквуэзе удвоил преимущество Вильярреала после бездарной игры защитников мадридцев. Один из лидеров "желтой субмарины" проскочил среди двух центрбеков и легко переиграл Куртуа – 2:0.

Хозяева ушли на перерыв при комфортном преимуществе 2:0.

На вторую часть матча мадридцы вышли с другим настроением, которое повлияло на игру. Анчелотти нашел нужные слова, потому уже на 57-й минуте Реал отквитал один гол. Атака в одно касание, все в стиле мадридского клуба. Бензема отдал на Асенсио, Марко сразу классной передачей вывел на ворота Винисиуса, который хладнокровно обыграл голкипера – 2:1.

Уже через десять минут счет стал равным. Вратарь Вильярреала парировал удар головой от Бензема, но первым на добивании был Милитао и засунул мяч в сетку ворот хозяев – 2:2.

Реал полностью доминировал во втором тайме. Теперь футболисты "желтой субмарины" играли вторым номером.

Многочисленные атаки "сливочных" воплотились в гол в конце основного времени встречи. На 86-й минуте Асенсио на линии поля настиг мяч в штрафной Вильярреала. Марко нашел пасом Себальйоса, который забежал в штрафную соперника и пробил мимо голкипера – 2:3. Невероятный камбэк от Реала.

Андрей Лунин вместе с Реалом пробился в четвертьфинал Кубка Испании.

Вильярреал – Реал: видеообзор матча