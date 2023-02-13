Вильярреал – Барселона 0:1

Гол: Педри, 18

Уже на старте поединка Левандовский упустил выход один на один с голкипером Вильярреала. Опытный Рейна не дал поляку открыть счет уже на 3-й минуте матча, пишет 24 канал.

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Тем не менее Барселона забила в первой 20 минут. Все началось с того, что Рейна выбил в центр поля, где мяч потерял его одноклубник. Де Йонг отдал на Рафинью, тот классно одним касанием перевел мяч на Левандовского. Роберту понадобилось одно прикосновение к круглому, чтобы вывести Педри один на один с 40-летним голкипером "желтой субмарины", которого так легко переиграл молодой "вундеркинд" каталонцев. Барселона повела в счете 0:1.

Через несколько минут де Йонг черпачком забросил на Левандовского. Роберт обработал передачу и вторым прикосновением пробил прямо по центру парировавших удар ворот Рейны.

Первый острый момент хозяева создали уже в компенсированное к первому тайму время. Ногалес вышел лицом к лицу с голкипером, но пробил мимо ворот с убийственной позиции.

После 55-й минуты на поле активизировались футболисты Вильярреала. Араухо в последний момент снял мяч с ноги Пино, которому классный пас вырезал Парехо.

Через несколько минут Левандовский вывел Рафнью на ворота соперника, тот пробивал в дальний нижний угол, но мяч пролетел в считанных сантиметрах от стойки.

Еще через три минуты Барселона классно запрессинговала Вильярреал у их штрафной. Что привело к перехвату мяча. Тот очутился в Педре, но восьмой номер каталонцев пробил рядом с воротами.

На 90-й минуте мяч побывал во владениях тер Штегена, но Чуквуэзе забил из офсайда. Поэтому взятие ворот не было засчитано.

Барселона минимально обыграла Вильярреал и продолжает лидерство в сезоне ЛА Лиги.

Подопечные Хави набрали уже 56 очков и опережают идущий вторым Реал на 11 баллов.

Вильярреал занимает 8-ю позицию, имея после 21 тура 31 пункт.

Вильярреал – Барселона: видеообзор матча