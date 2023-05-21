Украинская грация Виктория Оноприенко выиграла "золото" на ЧЕ-2023 по художественной гимнастике

Сборная Украины по художественной гимнастике завоевала вторую медаль на чемпионате Европы в Баку. Золотую награду в индивидуальных упражнениях выиграла Виктория Оноприенко.

В заключительный день чемпионата Европы по художественной гимнастике прошли финальные соревнования по упражнениям с отдельными снарядами. Украинка Виктория Оноприенко выступила в финалах с обручем, мячом, булавами, лентой.

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Триумфальное выступление украинской грации

В упражнениях с обручем не было равных 19-летней Виктории Оноприенко. За свое выступление под "Кармен" киевлянка получила победные 33,250 балла, опередив на 0,65 серебряную презершу Ади Асю Кац из Израиля. Третьей на пьедестал почета попала представительница Болгарии Боряна Калейн.

Видео выступления Виктории Оноприенко

Художественная гимнастика. Упражнения с обручем, финал

1. Виктория Оноприенко (Украина) – 33,250 балла

2. Ади Ася Кац (Израиль) – 32,600

3. Боряна Калейн (Болгария) – 32,250

Эта медаль стала первой личной наградой континентального первенства для Виктории Оноприенко. Кроме того, Украина впервые за последние 18 лет получила "золото" в индивидуальных упражнениях. В 2005 году чемпионкой Европы по упражнениям с лентой стала Наталья Годунко.

А в упражнениях с обручем последний раз золотую медаль для Украины выигрывала Анна Бессонова 20 лет назад на Евро-2003.

Напомним, что сборная Украины по художественной гимнастике стала серебряным призером ЧЕ-2023 в командном первенстве. Награды завоевали художницы, выступавшие по индивидуальной программе: Виктория Оноприенко, Полина Карика, Полина Городнича, а также наша сборная в групповых упражнениях: Анастасия Возняк, Ева Мелещук, Мария Высочанская, Дарья Дуда, Диана Баева и Елизавета Азза.