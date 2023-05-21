У заключний день чемпіонату Європи з художньої гімнастики відбулися фінальні змагання у вправах з окремими снарядами. Українка Вікторія Онопрієнко виступила у фіналах з обручем, м’ячем, булавами, стрічкою.
Читайте також Серйозна втрата збірної України: чемпіонка Європи з художньої гімнастики змінила громадянство
Тріумфальний виступ української грації
У вправах з обручем не було рівних 19-річній Вікторії Онопрієнко.За свій виступ під "Кармен" киянка отримала переможні 33,250 бали, випередивши на 0,65 срібну призерку Аді Асю Кац з Ізраїлю. Третьою на п'єдестал пошани потрапила представниця Болгарії Боряна Калейн.
Відео виступу Вікторії Онопрієнко
Художня гімнастика. Вправи з обручем, фінал
- 1. Вікторія Онопрієнко (Україна) – 33,250 бала
- 2. Аді Ася Кац (Ізраїль) – 32,600
- 3. Боряна Калейн (Болгарія) – 32,250
Ця медаль стала першою особистою нагородою континентальної першості для Вікторії Онопрієнко. Крім того, Україна вперше за останні 18 років здобула "золото" в індивідуальних вправах. У 2005 році чемпіонкою Європи у вправах зі стрічкою стала Наталя Годунко.
А у вправах з обручем востаннє золоту медаль для України вигравала Ганна Безсонова 20 років тому на Євро-2003.