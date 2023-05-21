У заключний день чемпіонату Європи з художньої гімнастики відбулися фінальні змагання у вправах з окремими снарядами. Українка Вікторія Онопрієнко виступила у фіналах з обручем, м’ячем, булавами, стрічкою.

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Тріумфальний виступ української грації

У вправах з обручем не було рівних 19-річній Вікторії Онопрієнко.За свій виступ під "Кармен" киянка отримала переможні 33,250 бали, випередивши на 0,65 срібну призерку Аді Асю Кац з Ізраїлю. Третьою на п'єдестал пошани потрапила представниця Болгарії Боряна Калейн.

Відео виступу Вікторії Онопрієнко

Художня гімнастика. Вправи з обручем, фінал

1. Вікторія Онопрієнко (Україна) – 33,250 бала

2. Аді Ася Кац (Ізраїль) – 32,600

3. Боряна Калейн (Болгарія) – 32,250

Ця медаль стала першою особистою нагородою континентальної першості для Вікторії Онопрієнко. Крім того, Україна вперше за останні 18 років здобула "золото" в індивідуальних вправах. У 2005 році чемпіонкою Європи у вправах зі стрічкою стала Наталя Годунко.

А у вправах з обручем востаннє золоту медаль для України вигравала Ганна Безсонова 20 років тому на Євро-2003.

Нагадаємо, що збірна України з художньої гімнастики стала срібним призером ЧЄ-2023 в командній першості. Нагороди вибороли художниці, що виступали за індивідуальною програмою: Вікторія Онопрієнко, Поліна Каріка, Поліна Городнича, а також наша збірна у групових вправах: Анастасія Возняк, Єва Мелещук, Марія Височанська, Дарина Дуда, Діана Баєва та Єлизавета Азза.