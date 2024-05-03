Свисток главного арбитра Дмитрия Осауленко прозвучит в 12:30 на стадионе "Юбилейный" в городе Сумы. На футбольном поле сойдутся 7-м т 1-я команды турнирной таблицы чемпионской группы, пишет 24 Канал.

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После победы Карпат во Львове

Львовяне проведут свой первый матч в новом статусе. В прошлом туре "львы" досрочно гарантировали себе повышение в классе после выездной победы над Полтавой 0:1. Команда Мирона Маркевича уже точно не опустится ниже 2-го места таблицы. Перед игрой с Викторией у "зелено-белых" 60 набранных баллов. А это на 5 очков больше, чем у второго Ингульца.

Виктория с 34 пунктами занимает лишь 7-е место.

Несмотря на выполненную задачу у Карпат еще есть стимул к победам в финальных поединках, в частности с Викторией. Команда Мирона Богдановича хочет одержать победу в сезоне Первой лиги и с трофеем подняться в УПЛ.

Интересно! В прошлой очной встрече Карпаты дома минимально обыграли Викторию 1:0. Единственный и победный гол в матче забил Ян Костенко.

Виктория – Карпаты: онлайн-трансляция матча

3 мая также состоятся еще 3 матча в Первой лиге. В чемпионской группе Агробизнес примет Левый берег (13:00). Еще два поединка состоятся в группе "Выбывание": Металлург Запорожье – Металлист (12:00) и Кремень – Подолье (13:30).