Виктора Корниенко вызвали в сборную Украины по футболу

Тренерский штаб сборной Украины решил вызвать в команду защитника Виктора Корниенко. До этого он находился в резервном списке.

Виктор Корниенко должен заменить в сборной Украины защитника киевского Динамо Виталия Миколенко. Последний получил повреждение, которое не позволит ему принять участие в ноябрьском сборе сборной Украины.

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Виктор Корниенко дебютный матч за сборную Украины сумел сыграть лишь 8 сентября 2021 года. В товарищеском матче против Чехии он отметился забитым голом

Сбор "сине-желтых" начнется 8 ноября в Киеве. В сборную вызвано 25 игроков.

Состав сборной Украины

Вратари: Андрей Пятов (Шахтер), Георгий Бущан (Динамо), Дмитрий Резник (Ворскла).

Защитники: Александр Караваев, Илья Забарный, Александр Тимчик (все – Динамо), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Сергей Корниенко (все – Шахтер), Эдуард Соболь (Брюгге, Бельгия), Тарас Качараба (Славия, Чехия).

Полузащитники: Андрей Ярмоленко (Вест Хем, Англия), Тарас Степаненко (Шахтер), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский (все – Динамо), Александр Зинченко (Манчестер Сити, Англия), Руслан Малиновский (Аталанта, Италия), Александр Зубков (Ференцварош, Венгрия), Виктор Коваленко (Специя, Италия).

Нападающие: Роман Яремчук (Бенфика, Португалия), Артем Довбик (Днепр-1), Даниил Сикан (Шахтер), Денис Гармаш (Динамо).

Еще семь игроков находятся в резервном списке. В этом перечне находился и Виктор Корниенко.

Резервный список: Андрей Лунин (Реал, Испания), Анатолий Трубин, Ефим Конопля, Валерий Бондарь (все – Шахтер), Сергей Булеца (Заря), Игорь Харатин (Легия, Польша), Александр Пихаленок (Днепр-1).

В ноябре сборная Украины проведет два матча: