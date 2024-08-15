Виктор Вацко высказался относительно игры и перспектив второго вратаря киевлян – Руслана Нещерета. Блогер отметил сильные качества дублера Георгия Бущана.

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Нещерету нужно уйти из Динамо

Виктор Вацко порекомендовал Руслану покинуть столичный коллектив в поисках стабильной игровой практики. Он отметил, что благодаря этому голкипер сможет развиваться и стать сильнее и стабильнее.

Вратарю Динамо нужно найти такую команду, где будут с пониманием относиться к ошибкам молодого игрока. По словам Вацко, Нещерет очень сильный вратарь и может в будущем стать номером один.

Те, кто разбираются, мне все говорят в один голос, что Нещерет – очень сильный вратарь. Это голкипер с очень большим потенциалом. Это один из сильнейших молодых вратарей украинского футбола. Но проблема Руслана в том, что какие возможности для собственного развития он имеет? Он не будет играть в Динамо, пока там есть Георгий Бущан, также очень сильный вратарь, голкипер национальной сборной Украины,

– заявил Вацко.

Также Виктор Владимирович заметил, что Нещерет еще молод, ему всего 22 года. Киевляне, скорее всего, не отпустят голкипера, видя в нем дублера Бущана, а возможно вообще, рассматривают как его наследника, сказал Вацко.

Нещерет в Динамо