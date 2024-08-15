Віктор Вацко висловився щодо гри та перспектив другого воротаря киян – Руслана Нещерета. Блогер відзначив сильні якості дублера Георгія Бущана.

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Нещерету потрібно піти з Динамо

Віктор Вацко порекомендував Руслану покинути столичний колектив у пошуках стабільної ігрової практики. Він відзначив, що завдяки цьому голкіпер зможе розвиватись та стати сильніше і стабільніше.

Воротарю Динамо потрібно знайти таку команду, де будуть з розумінням відноситись до помилок молодого гравця. Зі слів Вацко, Нещерет дуже сильний воротар та може в майбутньому стати номером один.

Ті, хто розбираються, мені всі говорять в один голос, що Нещерет – дуже сильний воротар. Це голкіпер з дуже великим потенціалом. Це один із найсильніших молодих воротарів українського футболу. Але проблема Руслана в тому, що які можливості для власного розвитку він має? Він не буде грати в Динамо, поки там є Георгій Бущан, також дуже сильний воротар, голкіпер національної збірної України,

– заявив Вацко.

Також Віктор Володимирович зауважив, що Нещерет ще молодий, йому всього 22 роки. Кияни, скоріш за все, не відпустять голкіпера, вбачаючи в ньому дублера Бущана, а можливо взагалі, розглядають як його спадкоємця, сказав Вацко.

Нещерет в Динамо