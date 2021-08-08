Украинский полузащитник Виктор Коваленко сменил команду в чемпионате Италии. Как минимум следующий сезон игрок проведет в Специи.

Специя арендовала Коваленко на один сезон, сообщается на сайте клуба. Имеет ли право клуб право выкупа контракта по окончании сезона – не указано.

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Правда специя несколько переборщила во время представления игрока. На официальном сайте Коваленко "приписали" участие в Евро-2020 в составе сборной Украины и выход во всех матчах группового этапа. Вот только игрок пропустил Евро-2020 из-за травмы.

Коваленко лишь зимой 2021 года перебрался из Шахтера в Аталанту. Донецкую команду атакующий полузащитник покинул свободным агентом.

Но закрепиться в Аталанте Коваленко так и не сумел. На препятствии, среди прочего, стали травмы футболиста. Поэтому он сыграл только один официальный матч, выйдя на замену на 4 минуты.

Специя в минувшем сезоне заняла 15-е место в чемпионате Италии. Аталанта же стала третьей, получив бронзовые награды и вновь право выступить в Лиге чемпионов.