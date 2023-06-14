Растерял свой талант: вслед за Малиновским Аталанта готова попрощаться с Коваленко

Украинский хавбек Виктор Коваленко не сумел поразить своим мастерством тренера Аталанты Джан Пьеро Гасперини. В летнее трансферное окно игроку сборной Украины будут искать новую команду.

Виктор Коваленко после вылета Специи из Серии А покинет "орлят" и вернется в Аталанту. Однако в команде из Бергамо не рассчитывают на 27-летнего украинца.

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Оказался ненужным Аталанте

Специя имела первоочередное право выкупить Коваленко, если бы команда осталась в элите. Но в финале плей-офф "орлята" уступили Вероне (1:3) и вылетели в Серию В.

Контракт Коваленко с Аталантой рассчитан до лето 2025 года. Однако в клубе ждали большего от игрока сборной Украины, а потому готовы его продать.

Виктор не продемонстрировал стабильную игру в Серии А. Его довольно часто преследовали травмы, а периодические вспышки в игре сменялись бесцветными матчами.

За два сезона пребывания в Специи Коваленко сыграл 47 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 5 ассистов. Это достаточно низкая результативность для центрального полузащитника.

В Аталанте надеются, что Виктор заинтересует один из клубов Италии или за границей. Трансферная стоимость футболиста составляет 2 миллиона евро.

Ранее Аталанта избавилась от Руслана Малиновского, которого отдала в аренду во французский Марсель. Ожидается, что "провансальцы" выкупят контракт украинца.

Напомним, что Аталанта приобрела Коваленко за 600 тысяч евро, поскольку у хавбека на тот момент завершался контракт с "горняками". В активе Виктора 32 матча за национальную сборную Украины. К сожалению, после переезда на Апеннины карьера одного из самых талантливых игроков Украины пошла на убыль.