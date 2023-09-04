Коваленко провально дебютировал в новом клубе: Эмполи пропустило после выхода украинца

В воскресенье, 3 сентября, Эмполи принимало Ювентус в рамках 3-го тура итальянской Серии А. Наконец-то украинские болельщики увидели дебют Виктора Коваленко в футболке Эмполи.

Хозяевам поля противостоял серьезный соперник из Турина. Поэтому главный тренер Эмполи не стал сразу со старта бросать украинского полузащитника в бой, пишет 24 Канал.

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Провальный дебют Коваленко

Виктор Коваленко вышел на 72-й минуте, когда счет во встречу уже был 0:1 в пользу Ювентуса. Украинец сменил в составе Эмполи Развана Марина.

К сожалению, после этой смены хозяева пропустили вторично. На 82-й минуте преимущество "старой синьоры" удвоил Федерико Кьеза.

До финального свистка команды больше не забивали. Итоговые 0:2, выездная победа Ювентуса.

Коваленко ушел с поля без результативных действий в своем дебютном матче за новый итальянский клуб.

Эмполи с нулем в активе продолжает идти на последнем 20-м месте турнирной таблицы. Это единственный клуб Серии А, за три тура не набравший ни одного балла.

Возможно, Коваленко выбрал не самый лучший вариант для продолжения карьеры. Виктор ведь хочет вернуться в сборную Украины. Напомним, что Эмполи арендовало украинского футболиста до конца этого сезона-2023/2024. После этого Виктор должен вернуться в Аталанту, где на него не рассчитывают.

У Коваленко есть действующий контракт с бергамовцами до 30 июня 2025 года. Однако стороны могут окончательно распроститься быстрее этого срока.

Сейчас у украинцев в Италии дела обстоят далеко не лучше. Малиновский провел свой второй матч со старта за Дженоа, минимально в 3-м туре проигравшего на выезде Торино. Руслан во втором поединке никак не может отличиться результативными действиями.

Видеообзор матча Эмполи – Ювентус