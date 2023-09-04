Господарям поля протистояв серйозний суперник із Турина. Тому головний тренер Емполі не став одразу зі старту кидати українського півзахисника у бій, пише 24 Канал.
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Провальний дебют Коваленка
Віктор Коваленко вийшов на 72-й хвилині, коли рахунок у зустріч вже був 0:1 на користь Ювентуса. Українець змінив у складі Емполі Развана Маріна.
На жаль, після цієї зміни господарі пропустили вдруге. На 82-й хвилині перевагу "старої синьйори" подвоїв Федеріко К'єза.
До фінального свистка команди більше не забивали. Підсумкові 0:2, виїзна перемога Ювентуса.
Коваленко пішов із поля без результативних дій у своєму дебютному матчі за новий італійський клуб.
Емполі із нулем в активі продовжує йти на останньому 20-му місці турнірної таблиці. Це єдиний клуб Серії А, який за три тури не набрав жодного балу.
- Можливо, Коваленко обрав не найкращий варіант для продовження кар'єри. Адже Віктор хоче повернутись до збірної України. Нагадаємо, що Емполі орендувало українського футболіста до кінця цього сезону-2023/2024. Після чого Віктор повинен повернутись в Аталанту, де на нього не розраховують.
- У Коваленко є чинний контракт із бергамівцями до 30 червня 2025 року. Однак сторони можуть остаточно розпрощатись швидше цього терміну.