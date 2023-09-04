Господарям поля протистояв серйозний суперник із Турина. Тому головний тренер Емполі не став одразу зі старту кидати українського півзахисника у бій, пише 24 Канал.

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Провальний дебют Коваленка

Віктор Коваленко вийшов на 72-й хвилині, коли рахунок у зустріч вже був 0:1 на користь Ювентуса. Українець змінив у складі Емполі Развана Маріна.

На жаль, після цієї зміни господарі пропустили вдруге. На 82-й хвилині перевагу "старої синьйори" подвоїв Федеріко К'єза.

До фінального свистка команди більше не забивали. Підсумкові 0:2, виїзна перемога Ювентуса.

Коваленко пішов із поля без результативних дій у своєму дебютному матчі за новий італійський клуб.

Емполі із нулем в активі продовжує йти на останньому 20-му місці турнірної таблиці. Це єдиний клуб Серії А, який за три тури не набрав жодного балу.

Можливо, Коваленко обрав не найкращий варіант для продовження кар'єри. Адже Віктор хоче повернутись до збірної України. Нагадаємо, що Емполі орендувало українського футболіста до кінця цього сезону-2023/2024. Після чого Віктор повинен повернутись в Аталанту, де на нього не розраховують.

У Коваленко є чинний контракт із бергамівцями до 30 червня 2025 року. Однак сторони можуть остаточно розпрощатись швидше цього терміну.