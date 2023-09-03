Атакующий полузащитник сборной Украины снова вышел в стартовом составе Дженоа. Руслан провел на поле 58 минут и успел за это заработать желтую карточку, которая для него уже второй после возвращения в Италию, пишет 24 Канал.
Достойно внимания Арсенал с Зинченко дожил МЮ во взрывной концовке драматического матча: видео голов
Первое поражение с Малиновским
К сожалению, уже второй матч "грифонов" Малиновский подряд молчит.
Кроме этого Дженоа еще и проиграло. В компенсированное до поединка время Торино забило. На четвертой добавленной минуте хозяева открыли счет во встрече и вырвали домашнюю победу 1:0. Победный гол забил Неманья Радоньич.
Клуб Малиновского минимально уступил и поедет домой без очков. Снова эти 1:0, но уже не в пользу его команды.
Это первое поражение для Руслана после перехода в Дженоа.
После этого поражения Дженоа с 3 баллами идет 14-м. Что касается Торино, то "быки" с 4 очками занимают 11-ю позицию.
Следующий матч клуб Малиновского сыграет 16 сентября, когда примет чемпиона Серии-2022/2023 Наполи. В этом поединке Руслан попытается открыть счет своих голов в футболке новой команды.
Возвращение украинца в итальянский футбол пока безрезультативно.