Появились еще претенденты: Цыганков может оказаться в престижном клубе АПЛ

Витор Цыганков может продолжить футбольную карьеру в Англии. Кроме Арсенала на него нацелился еще два клуба АПЛ.

Уже давно ходят сплетни, что за Виктором Цыганковым охотятся разные европейские гранды. Среди них Арсенал, Милан, Манчестер Сити и Барселона.

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Манчестер Юнайтед и Астон Вилла заинтересовались Цыганковым

Тренеры обеих команд сообщили украинскому футболисту, что хотели бы видеть его у себя в команде. Однако официальное предложение Жироне еще никто не делал.

Сумма трансфера, которая составляет 30 миллионов евро не станет для них проблемой.

В сезоне-2023/2024 Виктор Цыганков сыграл за Жирону 34 матча, в котором забил 8 голов и отдал 7 результативных передач.

Отметим, что Астон Вилла в прошлом сезоне заняла 4 позицию в турнирной таблице АПЛ, а Манчестер Юнайтед – 8.