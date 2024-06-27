Не о таком Евро я мечтал, – Цыганков откровенно высказался о влете Украины с чемпионата Европы

Полузащитник сборной Украины, Виктор Цыганков, прокомментировал, вылет "сине-желтых" с Евро-2024. Футболист опубликовал откровенный пост в своем инстаграме.

В среду, 26 июня, состоялись решающие матчи квартета "Е" в групповом этапе на Евро-2024. По результатам матча с Бельгией, сборная Украины не вышла в плей-офф турнира, заняв 4 место в группе.

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Что сказал Цыганков о вылете Украины с Евро-2024

Полузащитник "сине-желтых" откровенно рассказал о своем разочаровании.

"К сожалению, не о таком Евро я мечтал. Готовиться столько времени ментально и физически, чтобы в самом начале первой игры его закончить..

Не имеет никаких оправданий, только боль и разочарование. Хотелось подарить положительные эмоции своей семье, друзьям и украинскому народу, но этого не удалось.

Несмотря на все плохое, что случается, жду следующего шанса, чтобы начать снова. И пока я играю в футбол, я не собираюсь сдаваться. Потому что сдаваться – это точно не про украинцев. И точно не про меня", – написал Цыганков.

Также футболист поблагодарил всех за поддержку и выразил веру в дальнейшие перспективы.

Напомним, что в первых двух матчах на Евро-2024 сборная Украины уступила Румынии (3:0) и победила Словакию (2:1).