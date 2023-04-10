Цыганков сыграет против Барселоны: звездный украинец попал в основу Жироны
10 апреля 2023, 21:32Читати новину українською
Источник:твиттер Жироны
В понедельник, 10 апреля, в испанской Ла Лиге состоится матч 28-го тура, в котором Жирона на выезде сыграет против Барселоны. Украинский вингер "жирондинцев" выйдет на поле с первых минут.
Главный тренер Жироны Мичел включил Виктора Цыганкова в стартовую одиннадцатку на матч против Барселоны. Игра состоится на знаменитом стадионе "Капм Ноу".
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Стартовые составы команд
- Барселона: Тер Штеген, Бальде, Араухо, Эрик Гарсия, Кунде, Серхи Роберто, Бускетс, Гави, Рафинья, Фати, Левандовски
- Жирона: Гассанига, Арнау, Давид Лопес, Буэно, Хави Эрнандес, Ориоль, Иван Мартин, Борха Гарсия, Цыганков, Кастельянос, Тони Вилья
Виктор Цыганков в старте / twitter.com/GironaFC
Напомним, что Виктор Цыганков сыграл за Жирону 8 матчей. Экс-динамовец успел отличиться 3 голами и 3 асситами.