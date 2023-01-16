Динамо может получить деньги за Цыганкова: испанский клуб согласился купить его зимой

Киевское Динамо останется без одного из своих лидеров Виктора Цыганкова. Но если он покинет команду летом 2023, то сделает это бесплатно. Зимой 2023 года киевский клуб может за него получить компенсацию.

У Виктора Цыганкова летом 2023 года истекает контракт с Динамо. Тогда он может перейти в любой клуб, а Динамо за этот переход не получит денег. Кроме того, за полгода до окончания контракта Цыганков может подписать предварительное соглашение с новым клубом, к которому и присоединится летом.

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По всей вероятности, таким клубом станет испанская Жирона. Сам Цыганков уже был замечен на матче команды. Кроме того, одним из руководителей клуба является Пере Гвардиола (брат тренера МанСити Пепа Гвардиолы), который также занимается делами самого Цыганкова. И вроде бы сам Цыганков подписал контракт на четыре года с Жироной.

Однако в Жироне не хотят ждать до лета, когда Цыганков сможет присоединиться к ним бесплатно. И хотят в январе 2023 оформить трансфер игрока. Теперь испанский клуб ведет переговоры о финансовой компенсации для Динамо за переход Цыганкова. Однако испанские СМИ не называют сумму, которую готова предложить Жирона за трансфер Цыганкова.

В то же время украинские СМИ накануне сообщали, что Жирона сделала предложение Динамо в размере 4 миллионов евро. Еще один миллион евро должен быть у видов бонусов. А также долю от суммы последующей продажи Цыганкова.

Хотя тогда же Динамо получило предложение по трансферу Цыганкова от другого клуба – нидерландского ПСВ. Там тоже предложили заплатить сразу 4 миллиона евро. И тоже предусмотрели процент будущего трансфера игрока. Вот только сумма бонусов была больше – до 3,5 миллионов евро.

Жирона уже не в первый раз пытается подписать Цыганкова. Летом 2022 года испанский клуб предложил 10 миллионов евро за его трансфер. Но владелец Динамо Игорь Суркис отказался продавать футболиста.