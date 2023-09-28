Цыганков отреагировал на сенсационное лидерство Жироны в Ла Лиге
Источник:Инстаграмм Виктора Цыганкова
Испанская Жирона, в которой сверкают два украинских легионера, сенсационно захватила первую строчку в турнирной таблице Ла Лиги. Виктор Цыганков прокомментировал фантастический результат "жирондинцев".
В матче 7-го тура чемпионата Испании Жирона на выезде победила Вильярреал со счетом 2:1. Очередная победа команды Мичела позволила единолично возглавить таблицу Ла Лиги.
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Цыганков: Шаг за шагом
Один из лидеров Жироны Виктор Цыганков опубликовал в своем Инстаграмме фото с победного поединка. Украинец также пообещал болельщикам бело-красных, что вместе с командой сделает их счастливыми.
Шаг за шагом мы стараемся сделать наших болельщиков счастливыми. Продолжаем,
– написал Цыганков.
Игроки Жироны празднуют победу над Вильярреалом / instagram.com/viktortsygankov
- Отметим, что в нынешнем сезоне Виктор Цыганков сыграл за Жирону во всех 7 матчах. На счету украинского вингера 1 гол и 1 ассист.
- После 7 туров в активе "жирондинцев" 19 баллов и 1 место в таблице чемпионата Испании. В следующем матче команда Цыганкова и Довбика сыграет против идущего вторым Реала.
- Игра против "королевского клуба" состоится 30 сентября в 19:30 по киевскому времени.