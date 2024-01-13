Тренер Жироны объявил заявку на матч Ла Лиги: попал ли в список Цыганков

Украинский вингер Жироны Виктор Цыганков из-за травмы пропустил последние четыре поединка. Впрочем, к воскресному матчу против Альмерии украинец будет готов.

Главный тренер каталонского клуба Мичел определился со списком игроков на выездной матч против Альмерии. В заявку "бело-красных" попали два украинца.

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Долгожданное возвращение

Если в появлении Артема Довбика никто не сомневался, то состояние Виктора Цыганкова оставалось под вопросом. Однако Мичел сдержал свое слово и включил в заявку вингера, который пропустил из-за травмы месяц.

Заявка Жироны на матч с Альмерией / twitter.com/GironaFC

Напомним, что последний раз Цыганков выходил на поле в составе Жироны 10 декабря прошлого года в матче против Барселоны (4:2). Тогда украинцы организовали первый гол в ворота "блаугранас": пас Цыганкова замкнул Довбик. С начала сезона Виктор сыграл 16 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 3 ассиста.

Матч 20-го тура чемпионата Испании между Альмерией и Жироной состоится 14 января 2024 года. Игра начнется в 15:00 по киевскому времени.