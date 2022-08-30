Украинские футболисты продолжают находить себе новые клубы этим летом. Одним из топ-трансферов на выход из УПЛ может стать переход Виктора Цыганкова.
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У вингера Динамо контракт с клубом завершается через год, и он намерен попробовать себя в европейских топ-лигах. Серьезный интерес к нему проявляют клубы из Испании.
Местные СМИ пишут об интересе Севильи и Вильярреала к Цыганкову. Они готовы подписать его уже этим летом, а если не получится, то подождут следующего, пока Виктор станет свободным агентом.
Чего добился Цыганков и куда он переходит
Виктор является питомцем Динамо, за которое на профессиональном уровне выступает с 2016 года. За это время во всех турнирах Цыганков провел 217 матчей, забив 86 голов.
В прошлом сезоне Севилья стала четвертой в Ла Лиге, что позволило ей квалифицироваться в Лигу чемпионов. Там команда Хулена Лопетеги сыграет с Манчестером Сити, дортмундской Боруссией и Копенгагеном.
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Вильярреал же завершил седьмой сезон и сыграет в Лиге Конференций. Его соперниками будут Лех, Хапоэль Беэр-Шева и Аустрия.
Украинские легионеры массово меняют клубы:
- Александр Зинченко перебрался в Арсенал. Лондонцы заплатили за игрока Манчестер Сити 35 миллионов евро.
- Роман Яремчук вернулся в Бельгию, где выступит за Брюгге. Раньше форвард был игроком Гента и становился вице-чемпионом страны.
- Брентфорд решил подписать Егора Ярмолюка. Экс-игрок Днепра-1 пока будет выступать за вторую команду "пчел".
- Андрей Ярмоленко покинул Вест Хэм и переехал в ОАЭ. Новым клубом капитана сборной Украины стал Аль-Айн, которым руководит Сергей Ребров.
- Между тем, Шахтер вернул в Украину троих легионеров. Дончане подписали Богдана Михайличенко из Андерлехта, а также Александра Зубкова (Ференцварош) и Ивана Петряка (Фехервар).
- Близок к трансферу и Руслан Малиновский, желающий покинуть Аталанту. Главным претендентом на хавбека Марсель.