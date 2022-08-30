Украинские футболисты продолжают находить себе новые клубы этим летом. Одним из топ-трансферов на выход из УПЛ может стать переход Виктора Цыганкова.

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У вингера Динамо контракт с клубом завершается через год, и он намерен попробовать себя в европейских топ-лигах. Серьезный интерес к нему проявляют клубы из Испании.

Местные СМИ пишут об интересе Севильи и Вильярреала к Цыганкову. Они готовы подписать его уже этим летом, а если не получится, то подождут следующего, пока Виктор станет свободным агентом.

Чего добился Цыганков и куда он переходит

Виктор является питомцем Динамо, за которое на профессиональном уровне выступает с 2016 года. За это время во всех турнирах Цыганков провел 217 матчей, забив 86 голов.

В прошлом сезоне Севилья стала четвертой в Ла Лиге, что позволило ей квалифицироваться в Лигу чемпионов. Там команда Хулена Лопетеги сыграет с Манчестером Сити, дортмундской Боруссией и Копенгагеном.

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Вильярреал же завершил седьмой сезон и сыграет в Лиге Конференций. Его соперниками будут Лех, Хапоэль Беэр-Шева и Аустрия.

Украинские легионеры массово меняют клубы: