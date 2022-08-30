Українські футболісти продовжують знаходити собі нові клуби цього літа. Одним із топ-трансферів на вихід з УПЛ може стати перехід Віктора Циганкова.

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У вінгера Динамо контракт з клубом завершується через рік і він має намір спробувати себе у європейських топ-лігах. Серйозну зацікавленість до нього проявляють клуби з Іспанії.

Місцеві ЗМІ пишуть про інтерес Севільї та Вільярреала до Циганкова. Вони готові підписати його вже цього літа, а якщо не вийде, то почекають наступного, поки Віктор стане вільним агентом.

Чого досяг Циганков та куди він переходить

Віктор є вихованцем Динамо, за яке на професійному рівні виступає з 2016 року. За цей час у всіх турнірах Циганков провів 217 матчів, забивши 86 голів.

У минулому сезоні Севілья стала четвертою в Ла Лізі, що дозволило їй кваліфікуватись у Лігу чемпіонів. Там команда Хулена Лопетегі зіграє з Манчестер Сіті, дортмундською Борусією та Копенгагеном.

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Вільярреал же завершив сезон сьомим і зіграє в Лізі Конференцій. Його суперниками будуть Лех, Хапоель Беер-Шева та Аустрія.

Українські легіонери масово змінюють клуби: