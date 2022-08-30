Українські футболісти продовжують знаходити собі нові клуби цього літа. Одним із топ-трансферів на вихід з УПЛ може стати перехід Віктора Циганкова.
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У вінгера Динамо контракт з клубом завершується через рік і він має намір спробувати себе у європейських топ-лігах. Серйозну зацікавленість до нього проявляють клуби з Іспанії.
Місцеві ЗМІ пишуть про інтерес Севільї та Вільярреала до Циганкова. Вони готові підписати його вже цього літа, а якщо не вийде, то почекають наступного, поки Віктор стане вільним агентом.
Чого досяг Циганков та куди він переходить
Віктор є вихованцем Динамо, за яке на професійному рівні виступає з 2016 року. За цей час у всіх турнірах Циганков провів 217 матчів, забивши 86 голів.
У минулому сезоні Севілья стала четвертою в Ла Лізі, що дозволило їй кваліфікуватись у Лігу чемпіонів. Там команда Хулена Лопетегі зіграє з Манчестер Сіті, дортмундською Борусією та Копенгагеном.
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Вільярреал же завершив сезон сьомим і зіграє в Лізі Конференцій. Його суперниками будуть Лех, Хапоель Беер-Шева та Аустрія.
Українські легіонери масово змінюють клуби:
- Олександр Зінченко перебрався в Арсенал. Лондонці заплатили за гравця Манчестер Сіті 35 мільйонів євро.
- Роман Яремчук повернувся в Бельгію, де буде виступати за Брюгге. Раніше форвард був гравцем Гента і ставав віцечемпіоном країни.
- Брентфорд вирішив підписати Єгора Ярмолюка. Ексгравець Дніпра-1 поки виступатиме за другу команду "бджіл".
- Андрій Ярмоленко залишив Вест Хем і переїхав в ОАЕ. Новим клубом капітана збірної України став Аль-Айн, яким керує Сергій Ребров.
- Тим часом, Шахтар повернув в Україну трьох легіонерів. Донеччани підписали Богдана Михайличенка з Андерлехту, а також Олександра Зубкова (Ференцварош) та Івана Петряка (Фехервар).
- Близький до трансферу і Руслан Маліновський, який хоче залишити Аталанту. Головним претендентом на хавбека є Марсель.