Тренируется более-менее нормально: Цыганков еще не сыграет в ближайшем важном матче Жироны
Источник:Jornada Perfecta
Украинский вингер немного возвращается в свои кондиции. Но вот еще не нужно "рвать коней".
Виктор Цыганков не сыграет в ближайшем матче Жироны. Каталонцев ждет важный матч с аутсайдером.
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Не рискуют
Лидер "красно-белых" еще не готов помогать своей команде на футбольном поле. Главный тренер Жироны Мигель Анхель Санчес оценил шансы Цыганкова сыграть в ближайшем матче каталонцев. В частности, "красно-белых" ждет поединок против Альмерии, занимающей последнюю строчку в Ла Лиге. Но вот случайная неудача с аутсайдером может позволить Реалу оторваться от Жироны, а также помочь Барселоне обогнать красно-белых.
Цыганков тренировался более-менее нормально, но к завтрашнему дню он не будет готов. Мы предпочитаем немного подождать, пока он восстановится. Это немаловажная потеря, как и другие. Но у нас отличный состав, и мы можем многое сделать. Посмотрим завтра, что будет лучше для команды,
– сказал Мичел.
Напомним, что Цыганков из-за травмы бедра был заменен в матче с Реалом (0:3), а также пропустил оба октябрьских сложных матча сборной Украины против Северной Македонии (2:0) и Мальты (1:3). Следует отметить, что в нынешнем сезоне украинский вингер провел 8 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу (на Артема Довбика). Ранее каталонский клуб заявлял, что на восстановление Виктора уйдет луна.
Топ-10 команд Ла Лиги / Flashscore
Ближайшие матчи Жироны
- 22-е октября – Альмерия, Ла Лига
- 27-е октября – Сельта, Ла Лига
- 1 ноября – Сан-Роке, Кубок Испании.
- 4-е ноября – Осасуна, Ла Лига
- 11 октября – Райо Вальекано, Ла Лига
- 26-е октября – Атлетик Бильбао, Ла Лига