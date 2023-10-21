Тренируется более-менее нормально: Цыганков еще не сыграет в ближайшем важном матче Жироны

Украинский вингер немного возвращается в свои кондиции. Но вот еще не нужно "рвать коней".

Виктор Цыганков не сыграет в ближайшем матче Жироны. Каталонцев ждет важный матч с аутсайдером.

Достойно внимания 11-й украинец в АПЛ: Ярмолюк дебютировал за Брентфорд

Не рискуют

Лидер "красно-белых" еще не готов помогать своей команде на футбольном поле. Главный тренер Жироны Мигель Анхель Санчес оценил шансы Цыганкова сыграть в ближайшем матче каталонцев. В частности, "красно-белых" ждет поединок против Альмерии, занимающей последнюю строчку в Ла Лиге. Но вот случайная неудача с аутсайдером может позволить Реалу оторваться от Жироны, а также помочь Барселоне обогнать красно-белых.

Цыганков тренировался более-менее нормально, но к завтрашнему дню он не будет готов. Мы предпочитаем немного подождать, пока он восстановится. Это немаловажная потеря, как и другие. Но у нас отличный состав, и мы можем многое сделать. Посмотрим завтра, что будет лучше для команды,

– сказал Мичел.

Напомним, что Цыганков из-за травмы бедра был заменен в матче с Реалом (0:3), а также пропустил оба октябрьских сложных матча сборной Украины против Северной Македонии (2:0) и Мальты (1:3). Следует отметить, что в нынешнем сезоне украинский вингер провел 8 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу (на Артема Довбика). Ранее каталонский клуб заявлял, что на восстановление Виктора уйдет луна.

Топ-10 команд Ла Лиги / Flashscore

Ближайшие матчи Жироны