Война в Украине касается всех, – Саладуха обратилась к президенту Международной федерации дзюдо

Международная федерация дзюдо ослабила санкции в отношении российских и белорусских спортсменов. С июня им разрешили соперничать в качестве нейтральных атлетов.

Саладуха: Мы уже увидели, какова эта "дружба" в Буче, Ирпене, Гостомеле

Федерация дзюдо Украины отреагировала на смягчение санкций в отношении представителей стран-агрессора и заявила, что будет бойкотировать турниры, где выступят россияне. Президент Международной федерации дзюдо (IJF) Мариус Визер ответил на это обращение.

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Он привел несколько собственных аргументов, почему россияне и белорусы должны присутствовать на международных соревнованиях.

Народная депутат и бывшая легкоатлетка Ольга Саладуха четко ответила Визеру на все его бессмысленные оправдания.

"Аргумент №1 "Ценности нашего спорта – это те ценности, которые всегда превалировали над решением некоторых правительств сеять раскол и ненависть между нациями".

Соглашаюсь на 100%. Но ведь не Украина напала на РФ и Беларусь, а как раз наоборот. Может, по мнению Визера, мы сеем ненависть тем, что защищаемся? Может, по его логике, нам нужно было поднять руки и сдаться? И тогда был бы мир, покой и дружба между народами?

Мы уже увидели, какова эта "дружба" в Буче, Ирпене, Гостомеле и других оккупированных регионах. К сожалению, люди, истязанные и застреленные россиянами, уже не смогут аргументированно ответить господину Визеру. Но их братские могилы, которые находят до сих пор, свидетельствуют более чем красноречиво", – отметила бывшая спортсменка.

"В России спорт – это часть государственной пропагандистской политики"

Во втором аргументе президент международной федерации уверяет, что спортсмены не могут нести ответственность за решение некоторых лидеров, особенно в условиях, когда они предпочитают тягаться, а не идти на войну.

"Очевидно, господин Визер не знает (или делает вид, что не знает) особенности российского спорта. Там спорт – это часть государственной пропагандистской политики. Большое количество спортсменов официально работает в силовых структурах, в том числе в армии. И их не спрашивают, хотят ли они на войну.

Если придет разнарядка, не сомневаясь, дадут в руки автомат и отправят в Украину. Те, кто не задействован в войне напрямую, обслуживают ее медийно. В современной России спортсмен не может быть нейтральным. Он либо за войну, либо теряет какие-либо шансы на самореализацию", – сказала Саладуха.

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Также Визер заявил, что разочарован тем фактом, что в "этом конфликте" говорят только о победе той или иной стороны, а не о мире.

"Никто больше не стремится к миру, чем украинцы. Потому что мы на себе почувствовали цену войны. Но что такое мир? Отдать 30% своей территории России? Смириться с оккупацией? Отказаться от национальной идентичности?

На собственном опыте мы знаем, что это не будет миром, а рано или поздно приведет к новой войне. Мир уже видел это в конце 30-х годов ХХ века. Вспомните, как миротворцы, подобные господину Визеру, дали Гитлеру проглотить Чехословакию. И сохранило ли это мир в Европе? Ответ очевиден", – подчеркнула нардепка.

"На планете десятки маленьких путинов"

Саладуха подчеркнула, что война в Украине касается каждого, а не только граждан нашей страны, и спортивное сообщество должно помогать остановить врага.

"Время понять – война в Украине касается каждого! Это война за будущий миропорядок. Будут ли уважать международное право или завтра каждый диктатор сможет урвать себе, что "плохо лежит"?

Ибо на планете десятки маленьких путинов, которые берут пример с кремлевского вождя и только ждут, чтобы выставить свои претензии к соседям. Поэтому речь идет о том, сохранится ли коллективная безопасность, или мир погрузится в хаос.

В этом контексте спорт не может быть на обочине. Поэтому нужно активизировать усилия, чтобы укрепить спортивный фронт и не допустить отката назад", – добавила бывшая спортсменка.