Бой украинца Вихриста отменили: все из-за болезни соперника

Уже 13 августа в Гамбурге на ринг должен был возвратиться Виктор Вихрист. Но бой украинского боксера был отменен в последний момент.

Бой не будет

Виктор Вихрист был готов провести бой против возрастного 45-летнего боснийца Аднана Редзовича. Но украинский боксер не выйдет на ринг из-за простуды у соперника. Об этом сообщил Вихрист.

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8-раудовый поединок должен был принять германский Гамбург. Соперник Вихриста на своем счету имеет 22 победы и 6 поражений на профессиональном ринге.

Пока неизвестно, кто будет новым соперником украинца и когда состоится поединок.

Интересно, что на вечере бокса Вихрист – Редзович должен был провести свой поединок другой украинский боксер Игорь Шевадзуцкий.

На ужине бокса состоится бой украинского сверхтяжеловеса Игоря Шевадзуцкого. Его соперником должен был стать Кевин Джонсон. 42-летний американец в 2009 году по единогласному решению судей проиграл Виталию Кличко в титульном бою за пояс WBC.