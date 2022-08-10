Бою не буде

Віктор Вихрист був готовий провести бій проти вікового 45-річного боснійця Аднана Редзовіча. Але український боксер не вийде на ринг через застуду у суперника. Про це повідомив Вихрист.

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8-раудовий поєдинок повинен був прийняти німецький Гамбург. Суперник Вихриста на своєму рахунку має 22 перемоги та 6 поразок на професійному ринзі.

Наразі невідомо, хто буде новим суперником українця та коли відбудеться двобій.

Цікаво, що на вечорі боксу Вихрист – Редзовіч повинен був провести свій двобій інший український боксер Ігор Шевадзуцький.

На вечері боксу відбудеться бій українського надважковаговика Ігоря Шевадзуцького. Його суперником повинен був стати Кевін Джонсон. 42-річний американець у 2009 році за одноголосним рішенням суддів програв Віталію Кличку у титульному бою за пояс WBC.