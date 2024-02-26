Мощное возвращение после поражения: Выхрист одержал досрочную победу с тремя нокдаунами – видео

В воскресенье, 25 февраля, в немецком Людвигсбурге состоялся вечер бокса. Его главным событием стал бой украинского супертяжеловеса Виктора Выхриста и аргентинца Маркоса Антонио Армады.

Это был первый поединок для украинца с февраля 2023 года, когда Выхрист потерпел первое поражение в карьере. По регламенту бой должен был длиться 10 раундов, однако все закончилось гораздо быстрее.

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Полное доминирование украинца

Украинский боксер одержал уверенную досрочную победу. Виктор владел большим преимуществом и трижды отправил соперника в нокдаун в начале поединка.

После первых двух падений аргентинец смог продолжить поединок, но в четвертом раунде уже после третьего нокдауна решил не продолжать поединок и рефери зафиксировал триумф украинца.

Смотрите видеообзор боя Выхрист – Армада

Отметим, что еще в одном поединке боксерского вечера в Германии украинский боксер хевивейта Игорь Шевадзуцкий победил 20-летнего немца Эдониса Беришу, который отказался от продолжения боя уже после второго раунда.

. Победа над 37-летним аргентинцем стала 12-м триумфом Виктора Выхриста в 13 боях, 8 из них украинец одержал нокаутом.