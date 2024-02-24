Экс-чемпион мира WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик проведет следующий бой против американца Давида Бенавидеса. На кону боя будет стоять звание временного чемпиона WBC.

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Гвоздик летом подерется за титул временного чемпиона WBC

Соперника Гвоздику назначил Всемирный боксерский совет (WBC). Поединок Гвоздик – Бенавидес должен состояться в июне или июле в Лас-Вегасе, штат Невада (США).

"Как говорят, дыма без огня не бывает. Они сделали мне предложение, я сказал "да" и теперь начинаю работать над этим.

Мой тренер пришел ко мне и рассказал об этом бое, и я думаю, что это круто. Именно поэтому я вернулся в бокс, чтобы драться на самом высоком уровне", – сказал Гвоздик.

Важно. Предварительно раз украинец боксировал 30 сентября, когда нокаутировал бразильца Исаака Родригеза. Для Гвоздика эта победа стала третьей подряд после возвращения в бокс и 20-й в целом.

Единственное поражение на профессиональном ринге Гвоздик потерпел в октябре 2019 года, досрочно проиграв россиянину Артуру Бетербиеву в объединительном поединке. Тогда Александр потерял титул WBC и завершил карьеру, однако впоследствии вернулся в бокс.