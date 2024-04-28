Удар по воробьям: Мудрика захейтили фаны из-за эпического промаха в матче против Астон Виллы

Украинский вингер Челси Михаил Мудрик стал объектом насмешки болельщиков. Все из-за неудавшегося удара в матче против Астон Виллы.

Лондонский Челси избежал поражения в матчи 35-го тура АПЛ против Астон Виллы (2:2). Михаил Мудрик отыграл почти весь матч и был заменен на 90-й минуте, пишет 24 Канал.

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Мудрик развеселил фанатов своим ударом.

Украинский вингер не отметился результативными действиями и получил желтую карточку на 82-й минуте. Портал WhoScored оценил действия футболиста в 6.4 балла.

Однако Михаил сумел привлечь внимание болельщиков курьезным ударом в конце первого тайма. В одном из эпизодов украинец отважился на дальний удар, но мяч вместо ворот полетел в сторону углового флажка.

Видео эпического промаха Мудрика

Болельщики захейтили Мудрика из-за такого удара. Многие откровенно насмехались над футболистом.

"Мудрик действительно футболист?"

"Мудрик слишком смешон. Как это вообще возможно?"

"Мудрик попытался пробить с дальней дистанции, но попал в арбитра. Тоже своего рода достижение".

Противоречивый сезон Мудрика

Отметим, что игра Михаила Мудрика в сезоне 2023/24 не отличается стабильностью. Яркие поединки сменяются посредственными.

В нынешнем сезоне Михаил забил 6 голов и отдал 2 ассиста в 37 матчах Челси. Однако болельщики и тренерский штаб Челси ожидают большего от талантливого футболиста.

В оправдание Мудрика можно отметить, что вся команда Челси тоже проводит неровный сезон и разочаровывает своих фанов результатами.