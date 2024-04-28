Лондонський Челсі уник поразки у матчі 35-го туру АПЛ проти Астон Вілли (2:2). Михайло Мудрик відіграв майже весь матч і був замінений на 90-й хвилині, пише 24 Канал.

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Мудрик розвеселив фанів своїм ударом

Український вінгер не відзначився результативними діями та отримав жовту картку на 82-й хвилині. Портал WhoScored оцінив дії футболіста у 6.4 бали.

Проте Михайло зумів привернути увагу вболівальників курйозним ударом наприкінці першого тайму. В одному з епізодів українець наважився на дальній удар, але м'яч замість воріт полетів у бік кутового прапорця.

Відео епічного промаху Мудрика

Вболівальники захейтили Мудрика через такий удар. Багато хто відверто глузував над футболістом.

"Мудрик справді футболіст?".

"Мудрик занадто смішний. Як це взагалі можливо?".

"Мудрик спробував пробити з дальньої дистанції, але потрапив в арбітра. Теж свого роду досягнення".

Суперечливий сезон Мудрика

Зазначимо, що гра Михайла Мудрика у сезоні 2023/24 не відзначається стабільністю. Яскраві поєдинки змінюються посередніми.

У нинішньому сезоні Михайло забив 6 голів та віддав 2 асисти у 37 матчах Челсі. Однак вболівальники та тренерський штаб Челсі очікують більшого від талановитого футболіста.

На виправдання Мудрика можна зазначити, що вся команда Челсі теж проводить нерівний сезон та розчаровує своїх фанів результатами.