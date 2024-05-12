Еврокубки только во сне: форвард сборной Украины позорно не попал с трех метров по воротам

Валенсия имела шансы продолжить борьбу за попадание в Лигу конференций. Впрочем "летучие мыши" не смогли переиграть Райо Вальекано. а Роман Яремчук стал одним из антигероев встречи.

Валенсия – Райо Вальекано 0:0

В чемпионате Испании проходят матчи 35 тура Ла Лиги. В одной из встреч субботы Валенсия принимала Райо Вальекано, пишет 24 Канал.

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Подстава от Яремчука

"Летучие мыши" проиграли три последних матча, поэтому для сохранения шансов на еврокубки подопечным Барахи надо было побеждать мадридцев. Наконец от травмы оправился Роман Яремчук, который еще в прошлом туре вышел на замену.

В матче против Райо украинец снова оказался на скамейке запасных, однако тренер выпустил его на 60 минуте. Буквально сразу же Роман получил невероятный шанс открыть счет.

Однако после прострела с фланга Яремчук умудрился с 3-4 метров не попасть в створ ворот. В конце концов Валенсия так и не смогла забить мадридцам и расписала нулевую ничью. Расстояние от еврокубковой зоны составляет теперь шесть баллов за три тура до финиша.

Видеообзор матча Валенсия – Райо Вальекано:

Яремчук в сезоне 2023-2024

Напомним, что контракт Яремчука принадлежит бельгийскому Брюгге. Летом прошлого года Романа арендовала Валенсия, но полноценно заиграть на "Месталье" украинец не смог.

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В подавляющем большинстве матчей форвард выходил на последние минуты, а всего на его счету четыре гола в 27-ми встречах. Ранее Валенсия уже решила не выкупать контракт Яремчука, поэтому он летом должен вернуться в расположение Брюгге.