Надо идти в церковь: украинский футболист умудрился не забить в пустые ворота - безумное видео

Нападающий стрыйской Скалы Валентин Напуда опозорился во время матча 20 тура Второй лиги против винницкой Нивы. Форвард не попал по воротам с двух метров.

В Украине в эти выходные возобновился сезон во Второй лиге. Среди матчей 20 тура была и битва между потенциальными борцами за повышение в классе, в которой стрыйская Скала принимала винницкую Ниву, пишет 24 канал.

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Как там можно было не забить

Матч выдался без особого напряжения и завершился нулевой ничьей. Однако сумасшедший момент Скалы на 11 минуте стал главной изюминкой матча в Стрые.

Хозяева развернули быструю атаку через правый фланг. Иванченко вошел в площадку Нивы и прострелил вдоль линии ворот. На дальней штанге пас должен был замыкать Напуда, перед которым были только пустые ворота.

Видео промаха Напуды:

Однако 19-летний Валентин умудрился промахнуться с 2-3 метров и отправить мяч в руки вратарю винничан Захарчуку. Реакция комментатора с фразой "Матушка Господня" звучит довольно красноречиво! В конце концов ни одна из команд так забить и не смогла.

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Скала идет на пятом месте, опережая шестую Ниву на два очка. Лидером Второй лиги является Звягель, у которого на два балла больше, чем у ближайшего преследователя ЮКСА. Напомним, что напрямую в Первую лигу выйдет только чемпион турнира, тогда как 2-3 места будут играть переходные матчи.