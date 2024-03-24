В Україні цими вихідними відновився сезон у Другій лізі. Серед матчів 20 туру була і битва між потенційними борцями за підвищення в класі, в якій стрийська Скала приймала вінницьку Ниву, пише 24 канал.

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Як там можна було не забити

Матч видався без особливого напруження та завершився нульовою нічиєю. Проте божевільний момент Скали на 11 хвилині став головною родзинкою матчу в Стрию.

Господарі розгорнули швидку атаку через правий фланг. Іванченко увійшов у майданчик Ниви та прострелив вздовж лінії воріт. На дальній стійці пас мав замикати Напуда, перед яким були лише порожні ворота.

Відео промаху Напуди:

Проте 19-річний Валентин примудрився схибити з 2-3 метрів та відправити м'яча в руки воротарю вінничан Захарчуку. Реакція коментатора з фразою "Матінко Господня" звучить доволі красномовно! Зрештою жодна з команд так забити і не змогла.

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Скала йде на п'ятому місці, випереджаючи шосту Ниву на два очки. Лідером Другої ліги є Звягель, у якого на два бали більше, ніж у найближчого переслідувача ЮКСА. Нагадаємо, що напряму у Першу лігу вийде лише чемпіон турніру, тоді як 2-3 місця гратимуть перехідні матчі.