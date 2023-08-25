Невероятный фэйл в Германии: вратарь Баварии совершил дикую ошибку в Бундеслиге – видео гола

Александер Нюбель привез гол в игре с Лейпцигом и в итоге его команда проиграла разгромно. Сейчас германский вратарь выступает в аренде за Штутгарт.

В чемпионате Германии начался второй тур сезона 2023-2024. В стартовой игре уик-энда бронзовый призер минувшего турнира Лейпциг принимал Штутгарт, пишет 24 канал.

По теме Как на тренировке: Кейн отметился дебютным голом за Баварию - победное видео

"Быки" были явными фаворитами в паре, но первыми пропустили после гола Гирасси. Вернуться в игру "Ред Булл" смог сразу после перерыва и помог ему в этом вратарь Штутгарта.

Александер Нюбель допустил детскую ошибку у собственных ворот. Выбивая мяч, немец поразил Хенрикса, от которого снаряд залетел в ворота.

Видео фейла Нюбеля:

Похоже, этот фейл подкосил Нюбеля, ведь после этого кипер пропустил еще четыре мяча. Напомним, что кипер принадлежит Баварии и играет в Штутгарте на правах аренды. За мюнхенцев Александер сыграл всего четыре игры.

Читайте также Мяч стал победным: украинец забил дебютный гол за Боруссию Дортмунд – праздничное видео

Для Лейпцига это дебютная победа в Бундеслиге этого сезона. В первом туре подопечные Марко Розе проиграли Байеру (2:3), а перед этим "быки" вынесли Баварию в игре за Суперкубок (3:0).