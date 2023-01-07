Едва не сломал грудную клетку: экс-игрок МЮ вынес оппонента в стиле кунг-фу - жуткое видео

Эрик Байи сыграл слишком опасно в матче Кубка Франции против команды четвертого дивизиона. Ивуариец травмировал соперника и оставил свою команду в меньшинстве.

Пока в Лиге 1 образовалась пауза, французские клубы проводят свои матчи в 1/32 финала. С этой стадии начинают свой путь лучшие клубы страны, в том числе и вицечемпион Марсель, пище 24 канала.

По теме Зидана во Франции не будет: "Ле Блэ" продлили контракт с действующим тренером

Команда Игоря Тудора отправилась в гости в команду Йер, которая выступает в четвертом дивизионе. Судя по всему, провансальцы были решительно настроены, выставили почти основной состав.

Более того, уже на 15 минуте Марсель остался в меньшинстве из-за дикого фол от ивуарийца Эрика Байи. Бывший игрок Манчестер Юнайтед решил жестко остановить контратаку Йера и прямой ногой въехал в грудь нападающему Мусси Ндиае.

Видео жесткого фола Эрика Байи:

Судья не оценил такой кунг-фу приема от защитника и наградил его прямой красной карточкой. Самого же пострадавшего отвезли на скорой в больницу. Игра в меньшинстве не помешала Марселю одержать победу, по голу забили Санчес и Дьенг.

Читайте также Команда Миколенко продолжает падение: Манчестер Юнайтед выбил Эвертон из Кубка Англии – видеообзор

Для подопечных Тудора это уже пятая победа подряд, до этого у команды была серия из 4-х триумфов в Лиге 1. Там после 17-ти туров провансальцы идут на третьей строчке, отставая от лидера ПСЖ на 8 очков.

К слову, уже на следующей неделе игроком Марселя может стать Руслан Малиновский. Переговоры о переходе хавбека Аталанты во французскую команду уже на завершающей стадии.